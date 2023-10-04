Kuruluş Osman'ın Orhan Gazi'si Emre Bey kimdir?

EMRE BEY KİMDİR?

Baba tarafında Yugoslavya göçmeni ve Arnavut olan oyuncu anne tarafından ise Bursalı olan Emre Bey, 28 Şubat 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukken lisanslı futbol oynayan oyuncunun hayali futbolcu olmaktı. Lisede okurken bir tanıdığının yönlendirmesiyle ajansa kaydolan oyuncunun oyunculuk hayatı buradan sonra başladı. Daha sonra Craft oyunculuk atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.



2017 yılında yayımlanan Adı Efsane dizisinde Kıvanç karakteriyle ilk büyük çıkışını gerçekleştirdi.



2018 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Elimi Bırakma dizisinde Arda karakterini oynadı. Aynı yıl üniversitede "Medya İletişimi" bölümünde okuyordu. 2020-2021 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Sol Yanım dizisinde Burak karakteriyle tanınırlığı arttı. Daha sonra, Yetiş Zeynep ve Menajerimi Ara dizilerinde yer aldı. 2022 yılında Son Nefesime Kadar dizisinde Nurgül Yeşilçay ile beraber oynadı.



Mahalleden Arkadaşlar filmiyle ilk sinema rolünü oynadı. 2022 yılında yayımlanan Balkan Ninnisi dizisiyle başrol çıkışını gerçekleştirdi. Daha sonra ise, 2023 yılında atv'de yayımlanan Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet karakterini hayat verdi.