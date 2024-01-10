Kuruluş Osman’ın Prenses Maria’sı Çağıl Aydıner kimdir?

Tarihi Kuruluş Osman, 10 Ocak Çarşamba akşamı 143. bölümüyle ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu dizinin yeni bölümünde Prenses Maria karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek. Bizans İmparatoru'nun evlatlığı Prenses Maria'ya Çağıl Aydıner canlandıracak.
ÇAĞIL AYDINER KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Çağıl Aydıner, 22 Ekim 1999 tarihinde dünyaya geldi. Boston Üniversitesi Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden mezun oldu. tiyatro çalışmaları yanı sıra 2023 yılında rol aldığı Serhat dizisinde Melisa karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
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