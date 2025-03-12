Kuruluş Osman'ın Sargun'u Ali Öner kimdir?

Kuruluş Osman'ın Sargun'u olarak izleyici karşısına çıkacak olan Ali Öner, 1996 İstanbul doğumlu. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında podyuma çıkan ve derece almayı başaran Ali Öner motor tutkusu ile tanınıyor.



Ali Öner oyuncu olarak ilk ciddi ekran deneyimini 2021 yılında TRT1’in ekranlarına gelen 15 Temmuz belgeseli Mahrem’de yaşadı. Aynı yıldan itibaren rol aldığı Teşkilat dizisinde Barış Dayı, 2022’de rol aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisinde Mete, O Kız dizisinde Doruk karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.



