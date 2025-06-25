Leyla dizisi için karar çıktı
Pazar günleri yayınlanmaya başlayan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinin akıbeti belli oldu. Dizinin başrol oyuncularında Alperen Duymaz'ın vedası çok konuşulmuştu. Peki, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?
"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisi geçen haftalarda gün değiştirmiş ve çarşamba gününden pazara alınmıştı. Hilal Saral’ın yönettiği dizi gün değişikliğiyle kalmamış hikâyesi usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle değişmişti.
LEYLA: HAYAT, AŞK, ADALET NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Ancak pazar günleri aldığı reyting performansı beklentiyi karşılamayan “Leyla” dizisi için karar çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1 yıllık zaman atlamasının ardından yeni olayların yaşandığı dizi 40. Bölümüyle ekrana veda edecek.
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