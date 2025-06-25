"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisi geçen haftalarda gün değiştirmiş ve çarşamba gününden pazara alınmıştı. Hilal Saral’ın yönettiği dizi gün değişikliğiyle kalmamış hikâyesi usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle değişmişti.

LEYLA: HAYAT, AŞK, ADALET NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?



Ancak pazar günleri aldığı reyting performansı beklentiyi karşılamayan “Leyla” dizisi için karar çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1 yıllık zaman atlamasının ardından yeni olayların yaşandığı dizi 40. Bölümüyle ekrana veda edecek.