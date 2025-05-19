Leyla dizisinin final tarihi belli oldu: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet finali ne zaman?
Ay Yapım’ın çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizisi"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet"in akıbeti merak konusuydu. Leyla dizisinin final tarihine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet finali ne zaman?
Leyla dizisinin final tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa 18 Haziran’da final yapması planlanıyor.
Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimleri buluşturan dizi finale doğru giderken çok flaş bir ayrılık da yaşanacak.
LEYLA HAYAT AŞK DİZİSİ KONUSU
Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.
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