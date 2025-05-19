Leyla dizisinin final tarihi belli oldu: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet finali ne zaman?

Leyla dizisinin final tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa 18 Haziran’da final yapması planlanıyor.



Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimleri buluşturan dizi finale doğru giderken çok flaş bir ayrılık da yaşanacak.