Leyla dizisinin Tufan'ı (Tufo) Halil İbrahim Ceyhan kimdir?

Şarkıcı, söz yazarı, besteci; fotomodel, sinema ve dizi film oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan 1986 İstanbul doğumlu. Müzik ve sinema sektöründe fotomodel, söz yazarı, şarkıcı, besteci ve aktör olarak yer almaktadır. 2007 yılında Best Of Model yarışmasında derece yapmıştır.



Eylül 2019’da yayımlanan Kendini Bana Bırak isimli bir single çalışması vardır ve 1 milyona yakın izlenme elde etmiştir.



Kaybettim, Derin Özledim gibi şarkıları olan Halil İbrahim Ceyhan, müzik çalışmaları yanı sıra ilk oyunculuk deneyimini 2019 yılında Hemen Döneriz isimli filmde yaşamıştı. 2020 yılında ekranlara gelen Kanal 7’nin yeni dizisi Emanet’te ise Yaman karakterini canlandırdı bu rolüyle oldukça ünlendi.