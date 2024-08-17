Leyla dizisinin yayın tarihi belli oldu: Leyla dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

"Leyla" dizisinin ilk tanıtımı seyirciyle buluştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümü yeni bir değişiklik olmazsa 18 Eylül’de yayınlanması planlanan diziyi ödüllü yönetmen Hilal Saral yönetiyor.
LEYLA DİZİSİ OYUNCULARI
Ay Yapım’ın “Leyla” isimli yeni dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Hilal Saral yönetmenliğinde çekimleri devam eden “Leyla”nın oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.
LEYLA DİZİSİNİN UYARLAMA MI?
Brezilya’da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika’yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran “Avenida Brazi”’ isimli diziden uyarlanan “Leyla” izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunacak.
LEYLA DİZİSİ KONUSU
Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi