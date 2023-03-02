Lila Gürmen Çöp Adam'da

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisinde Peri'nin annesi İpek ortaya çıkıyor.

Lila Gürmen'in hayat vereceği İpek karakteri, 14. bölümde Çöp Adam'ın hikayesine dahil olacak.



Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği Çöp Adam her çarşamba Star’da izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.