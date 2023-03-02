Lila Gürmen Çöp Adam'da

Star’ın sevilen dizisi Çöp Adam, çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Çöp Adam'ın hikayesine Peri'nin annesi İpek karakteri dahil olacak.

Lila Gürmen Çöp Adam'da

Başrollerinde ve ’nun yer aldığı dizisinde Peri'nin annesi İpek ortaya çıkıyor.

Lila Gürmen'in hayat vereceği İpek karakteri, 14. bölümde Çöp Adam'ın hikayesine dahil olacak.  

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği Çöp Adam her çarşamba Star’da izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Lila Gürmen Çöp Adam'da - 1

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan Çöp Adam 12. bölümde, Peri'den korkmaya başlayan Tamer'in psikiyatriste gitmesi damga vurdu.

Tilbe Saran Çöp Adam’da
Tilbe Saran Çöp Adam’da Haberi Görüntüle

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...