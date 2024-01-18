Lohusa filminin Özge'si Su Şanad kimdir?

Gupse Özay’ın yazıp başrolünü oynadığı Lohusa filmiyle Su Şanad ismi de gündem oldu. Filmin kadrosunda yer alan Su Şanad da başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Yaz Şarkısı dizisinde yer alan oyuncu, Gupse Özay’ın hayat verdiği Burcu’nun karşı komşusu Özge’yi canlandırdı. Peki, Lohusa filminin Özge'si Su Şanad kimdir?

Lohusa filminin Özge'si Su Şanad kimdir?

Su Şanad, İstanbul doğumlu bir tiyatro ve dizi oyuncusudur. 12 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda yer alan Su Şanad, tiyatro sahnesindeki performanslarıyla da tanınmaktadır.

2011 yılından itibaren "Huzurum Kalmadı", "Merhaba Hayat", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Yaz Şarkısı" gibi pek çok film ve dizi projesinde başarılı performanslar sergilemiştir

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