Mandıra Filozofu İstanbul filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Mandıra Filozofu İstanbul filmi, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı, senaristliğini ise Birol Güven’in üstlendiği, 2015 yapımlı bir komedi filmidir.
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU
Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünden kendisi ve annesini yıllar evvel terk edip İngiliz başka bir kadınla evlenen artık ölüm döşeğinde ve gırtlak kanseri olan babası ile helalleşmek için İstanbul'a gelir.
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KADROSU
Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri
Gülnihal Demir - Gülfidan
Abdullah Şahin - Cumhur
Zinaida Chistol - Elizabeth
Uğur Alibaşoğlu - Halil İbrahim
Alper Düzen - Hilmi
Nihan Durukan - Özlem
Birol Güven - Patron
Mehmet Auf - İnsan Kaynakları Görevlisi
Mahir İpek - Satış Koçu
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?
Mandıra Filozofu İstanbul filminin çekimlerinin bir kısmı Bodrum Çökertme köyünde gerçekleşti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Televizyon
- N-Life