Mandıra Filozofu İstanbul filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Mandıra Filozofu İstanbul filmi, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı, senaristliğini ise Birol Güven’in üstlendiği, 2015 yapımlı bir komedi filmidir.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU



Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünden kendisi ve annesini yıllar evvel terk edip İngiliz başka bir kadınla evlenen artık ölüm döşeğinde ve gırtlak kanseri olan babası ile helalleşmek için İstanbul'a gelir.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KADROSU

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali



Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri



Gülnihal Demir - Gülfidan



Abdullah Şahin - Cumhur



Zinaida Chistol - Elizabeth



Uğur Alibaşoğlu - Halil İbrahim



Alper Düzen - Hilmi



Nihan Durukan - Özlem



Birol Güven - Patron



Mehmet Auf - İnsan Kaynakları Görevlisi



Mahir İpek - Satış Koçu



MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?



Mandıra Filozofu İstanbul filminin çekimlerinin bir kısmı Bodrum Çökertme köyünde gerçekleşti.