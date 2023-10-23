Mandıra Filozofu İstanbul filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Mandıra Filozofu İstanbul filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmin tanıtımları ardından kadrosu, konusu ve çekim yerleri merak edildi. Peki, Mandıra Filozofu İstanbul filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Mandıra Filozofu İstanbul filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Mandıra Filozofu İstanbul filmi, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı, senaristliğini ise Birol Güven’in üstlendiği, 2015 yapımlı bir komedi filmidir. 

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU

Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünden kendisi ve annesini yıllar evvel terk edip İngiliz başka bir kadınla evlenen artık ölüm döşeğinde ve gırtlak kanseri olan babası ile helalleşmek için İstanbul'a gelir.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KADROSU

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali

Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri

Gülnihal Demir - Gülfidan

Abdullah Şahin - Cumhur

Zinaida Chistol - Elizabeth

Uğur Alibaşoğlu - Halil İbrahim

Alper Düzen - Hilmi

Nihan Durukan - Özlem

Birol Güven - Patron

Mehmet Auf - İnsan Kaynakları Görevlisi

Mahir İpek - Satış Koçu

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu İstanbul filminin çekimlerinin bir kısmı Bodrum Çökertme köyünde gerçekleşti.

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