MasterChef All Star konuğu İzzet Canözer kimdir?

USTASINDAN KİLİS TAVANIN PÜF NOKTASI



30 yıldır Kilis Tava işiyle uğraşan işletme sahibi İzzet Canözer, ‘‘İli gezmeye gelen Taraflı tarafsız Kilis tavayı yerli ve yabancı turistler yemeye geliyor. Kilise özgü klasik yüzyıllardır yapılan herkesin beğendiği koyun etinden hazırlanan tepsinin içine hazırlanan kırmızı ve yeşil biber koyarak baharat olarak tuz, toz biber ve karabiber kullanıyoruz. Tepsinin üzerine domates, biber ve soğanla süsleyerek 300 derecede taş fırından pişirerek tırnaklı ekmek ile servis ediyoruz’’ dedi.