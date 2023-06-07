MasterChef All Star ne zaman başlayacak? MasterChef All Star kadrosunda kimler var?

MasterChef All Star yarışmasının ilk uzun fragmanı paylaşıldı. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yarışmacı kadrosu ve tarihi, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı.
MasterChef All Star, 14 Haziran günü ekran macerasına başlayacak.
2023 MasterChef All Star'ın yarışmacı kadrosu;
Uğur Kardaş,
Eren Kaşıkçı,
Barbaros Yoloğlu,
Uğur Kardaş,
Metin Yavuz,
Sergen Özer,
Eren Kaşıkçı,
Sefa Okyay Kılıç,
Eray Aksungur,
Kıvanç Karadeniz,
Hasan Biltekin,
Fatma Nur Uçar,
Ayaz Geçer,
Tolga Şener,
Cemre Uyanık,
Alican Sabunsoy,
Mustafa Aydın,
Esra Tokelli,
Dilara Başaran,
Rıfat Yurttaş,
Suna Aydın,
Kerem Giritlioğlu,
Tahsin Küçük,
Ebru Has,
Yağız Özçelik,
Batuhan Bayır,
Faruk Batuhan Öner,
Gülşah Suna,
Duygu Acarsoy Atun,
Pelin Zaman.
JÜRİDE EKSİKLİK DİKKAT ÇEKTİ
Tanıtım fragmanında dikkat çeken ayrıntılardan biri de Şef Somer Sivrioğlu'nun eksikliği oldu. Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Şef Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.