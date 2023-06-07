MasterChef All Star ne zaman başlayacak? MasterChef All Star kadrosunda kimler var?

JÜRİDE EKSİKLİK DİKKAT ÇEKTİ

Tanıtım fragmanında dikkat çeken ayrıntılardan biri de Şef Somer Sivrioğlu'nun eksikliği oldu. Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Şef Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi.