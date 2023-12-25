MasterChef All Star ne zaman bitecek, final tarihi belli oldu mu?

MasterChef All Star'da büyük final heyecanı başladı. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte gözler final tarihine çevrildi. Zorlu parkurları başarılı bir şekilde tamamlayan 5 finalist, yarı final ve final etaplarında mücadele edecek. İki etaplı oyun sonunda jürilerden en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef All Star sezonunun şampiyonu olacak.



SON YEDİYE KALAN İSİMLER

Son olarak Batuhan'ın elenmesi ardından 7 yarışmacı All Star macerasına devam ediyor. Son 7'ye kalan yarışmacılar; Kıvanç, Barbaros, Hasan, Tahsin, Eren, Sergen ve Esra oldu. MASTERCHEF ALL STAR FİNALİ NE ZAMAN?



Survivor All Star sezonunun 1 Ocak'ta başlayacak olması nedeniyle Masterchef finalinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması bekleniyor.