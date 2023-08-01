Masterchef All Star yarışmacısı Alican Sabunsoy kimdir, hangi sezonda yarışmıştı?

Alican Sabunsoy MasterChef All Star'ın yedek kadrosundan ana kadroya giren isimlerden biri oldu. Katıldığı sezonun öne çıkan yarışmacılarından olan Alican Sabunsoy'un hayatına dair bilgiler yeniden merak edildi. Peki, Masterchef All Star yarışmacısı Alican Sabunsoy kimdir, hangi sezonda yarışmıştı?

Masterchef All Star yarışmacısı Alican Sabunsoy kimdir, hangi sezonda yarışmıştı?

MasterChef yarışmasıyla tanınan Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimi Adana'da tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitimini sürdürdü. Aynı yıllarda Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla mutfak tutkusunu keşfeden Sabunsoy, eğitimini yarıda bırakıp aşçılığa yöneldi. MasterChef All Star'ın yedek kadrosundan ana kadroya giren Alican Sabunsoy, 2019 sezonunda yer almıştı.

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