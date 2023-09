MasterChef All Star yarışmacısı Çağatay'a ne oldu, hastalığı ne, yarışmadan elenecek mi?

Masterchef All Star yarışmacılarından Çağatay Akgül, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerdeki bölümde stüdyodan ayrılmak zorunda kalmıştı. MasterChef All Star 77. bölüm tanıtımında yarışa yeniden katıldığı görülen Akgül, son durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten. "

YARIŞMADAKİ AKIBETİ BELLİ OLACAK

MasterChef All Star jüri üyeleri Çağatay hakkında alınan kararı 3 Eylül tarihinde yayınlanacak 77. bölümde açıklayacak.