MasterChef All Star yarışmacısı Çağatay'a ne oldu, hastalığı ne, yarışmadan elenecek mi?

DOKTOR RAPORU YARIŞMADAKİ KADERİNİ BELİRLEYECEK

Çağatay Akgül, 72. bölümden bu yana yarışmada yer alamıyordu. Sağlık sorunu nedeniyle zor anlar yaşayan Akgül; ''Şef, geçen Azerbaycan'da bir rahatsızlık yaşadım. Onun devamı var şu anda. Durmakta zorlanıyorum. Gün boyu devam edecek gibi. Ciddi anlamda baklavadan sonra anladım ayakta dahi duramıyorum. sözleriyle şeflerden izin istemişti.

Oyuna devam edemeyen Çağatay'ın durumuna ilişkin açıklamada bulunan Somer Şef; "Çağatay doktor muayeneye gitti. Bugün aramızda olmayacak. Yarın için durumuna bakacağız. Doktor raporuna bakacağız. Ayakta duramayacak kadar ciddi bir ağırısı var, sizde gördünüz. Her şeyin önemlisi seğlık. Bir bakalım rapor nasıl gelecek, doktoru ne diyecek. Muayeneden sonra gelen karara göre biz de doktorun kararı çerçevesinde kendi kararımızı vereceğiz hep beraber. Bugün Çağatay yarışmanın geri kalanına devam edemeyecek, yarın abakacağız artık." ifadelerini kullanmıştı.