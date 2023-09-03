MasterChef All Star yarışmacısı Çağatay'a ne oldu, hastalığı ne, yarışmadan elenecek mi?

Masterchef All Star yarışmacılarından Çağatay Akgül, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerdeki bölümde stüdyodan ayrılmak zorunda kalmıştı. MasterChef All Star 77. bölüm tanıtımında yarışa yeniden katıldığı görülen Akgül, son durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten. "
YARIŞMADAKİ AKIBETİ BELLİ OLACAK
MasterChef All Star jüri üyeleri Çağatay hakkında alınan kararı 3 Eylül tarihinde yayınlanacak 77. bölümde açıklayacak.
DOKTOR RAPORU YARIŞMADAKİ KADERİNİ BELİRLEYECEK
Çağatay Akgül, 72. bölümden bu yana yarışmada yer alamıyordu. Sağlık sorunu nedeniyle zor anlar yaşayan Akgül; ''Şef, geçen Azerbaycan'da bir rahatsızlık yaşadım. Onun devamı var şu anda. Durmakta zorlanıyorum. Gün boyu devam edecek gibi. Ciddi anlamda baklavadan sonra anladım ayakta dahi duramıyorum. sözleriyle şeflerden izin istemişti.
Oyuna devam edemeyen Çağatay'ın durumuna ilişkin açıklamada bulunan Somer Şef; "Çağatay doktor muayeneye gitti. Bugün aramızda olmayacak. Yarın için durumuna bakacağız. Doktor raporuna bakacağız. Ayakta duramayacak kadar ciddi bir ağırısı var, sizde gördünüz. Her şeyin önemlisi seğlık. Bir bakalım rapor nasıl gelecek, doktoru ne diyecek. Muayeneden sonra gelen karara göre biz de doktorun kararı çerçevesinde kendi kararımızı vereceğiz hep beraber. Bugün Çağatay yarışmanın geri kalanına devam edemeyecek, yarın abakacağız artık." ifadelerini kullanmıştı.
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