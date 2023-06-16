MasterChef All Star yarışmacısı Mehmet Sur kimdir, diskalifiye edilecek mi?

MasterChef 2018 sezonunda yarışan Mehmet Sur, 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocakbaşı restoranı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, MasterChef'e katıldıktan sonra iş hayatında atılım yaptı.

İstanbul’da yer alan hotel ve restoranlarda komilik yaparak mesleğe başyalan Sur, kendisini et konularında uzman ve şırdan ustası olarak tanımlıyor.

Aslen Adanalı olan Sur, evli ve iki çocuk babası.