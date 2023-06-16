MasterChef All Star yarışmacısı Mehmet Sur kimdir, diskalifiye edilecek mi?

MasterChef All Star 3. bölüm fragmanı ardından Mehmet Sur'un yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. "Ben yarışmayı bırakacağım. Saygısızlık ettiğim için diskalifiye olmak istiyorum." diyen Mehmet Sur 'un All Star'a devam edip etmeyeceği 16 Haziran'da yayınlanacak 3. bölümde belli olacak. Peki, MasterChef All Star yarışmacısı Mehmet Sur kimdir?

MasterChef All Star yarışmacısı Mehmet Sur kimdir, diskalifiye edilecek mi?

MasterChef 2018 sezonunda yarışan Mehmet Sur, 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocakbaşı restoranı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, MasterChef'e katıldıktan sonra iş hayatında atılım yaptı. 

İstanbul’da yer alan hotel ve restoranlarda komilik yaparak mesleğe başyalan Sur, kendisini et konularında uzman ve şırdan ustası olarak tanımlıyor.

Aslen Adanalı olan Sur, evli ve iki çocuk babası.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...