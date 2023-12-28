MasterChef All Star'a konuk oldu: Şef Mevlüt Özkaya kimdir?

1988 doğumlu olan Mevlüt Özkaya, profesyonel mutfak eğitim hayatuna Antalya Turzim Otelcilik Lisesi mutfak bölümüyle başladı. 2010 yılında Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Ön Lisan Aşçılık Bölümü'nden mezun oldu. 2019 yılından itibaren farklı şef restoranlarında deneyimler kazandı. Yeni yemekler ve teknikler araştırmayı bir tutku haline dönüştüren Özkaya, MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki ilk yılında "MICHELİN Genç Şef" ödülüne layık görüldü.