MasterChef All Star'a konuk oldu: Şef Soner Kesgin kimdir?

Soner Kesgin, Mengen Aşçılık Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Tampa Florida’da 1999 ve 2003 yılları arasında profesyonel aşçılık kariyerine adım attı. 19 yıllık kariyeri boyunca Amerika, Mısır, Katar, Ummman ve Ürdün gibi birçok farklı ülkede çalıştı.



İsviçe, Avusturya, Almanya ve Hindistan'da da Türk mutfağının tanıtımı farklı organizasyonlara katılan Kesgin, bu etkinliklerde Türk mutfağını dünyada tanıdtacak özel menüler hazırlayıp sundu. 2011 yılında “Gourmetreisen” yemek festivalinde Osmanlı mutfağının son misyoneri olarak kabul edildi. 2013-2016 yılları arasında 3 yıl boyunca Bodrum'da bir otelin şefliğini yaptıktan sonra İstanbul'a geldi. Mecidiyeköy’deki bir otelde Executive Chefi olarak çalıştı.