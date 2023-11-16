Masterchef All Star'da altın kaşık kazanan isim belli oldu! Altın kaşığı hangi yarışmacı kazandı?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Yarışmacılar havuç çeşitleri ile yaratıcı tabaklar istedi.

45 dakikalık süre sonunda en iyi tabağı yapan isimler, Tolga, Hasan ve Eren oldu. Gecenin sonunda ise Hasan bireyselliği kazandı.