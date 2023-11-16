Masterchef All Star'da altın kaşık kazanan isim belli oldu! Altın kaşığı hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef All Star'ın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Türk Devleti Teşkilatı üye ülkelerinin yemeklerini yaptılar. Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Peki, Masterchef All Star'da altın kaşığı hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef All Star'da altın kaşık kazanan isim belli oldu! Altın kaşığı hangi yarışmacı kazandı?

All Star'ın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Türk Devleti Teşkilatı üye ülkelerinin yemeklerini yaptılar. Yarışmacılar, Orama, Pirohu, Lagman , Tuy palovi, Doğrama, Lüle kebabı ve Somloi Galuska yemeklerini yaptılar.

Masterchef All Star'da altın kaşık kazanan isim belli oldu! Altın kaşığı hangi yarışmacı kazandı? - 1

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Yarışmacılar havuç çeşitleri ile yaratıcı tabaklar istedi.

45 dakikalık süre sonunda en iyi tabağı yapan isimler, Tolga, Hasan ve Eren oldu. Gecenin sonunda ise Hasan bireyselliği kazandı.

Masterchef All Star'da altın kaşık kazanan isim belli oldu! Altın kaşığı hangi yarışmacı kazandı? - 2

ALTIN KAŞIK KİMİN OLDU?

Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Hasan'ın tabağı altın kaşığa layık görülerek, kaşık attırdı.

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