Eski sezon MasterChef yarışmacıları All Star'da bir araya geldi. 14 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümde 2018-2019 sezonunun tanınan simaları ana kadroya girmek için mücadele etti. Peki, MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim
İLK TURU GEÇEN İSİMLER
Şeflerin, yarışmacılardan istedikleri ilk yemek, bir çorba türü olan 'Clam Chowder' oldu. İlk turun ardından Güzide, Batuhan, Suna, Kıvanç, Faruk Batuhan yaratıcılık etabına kaldı.
ANA KADROYA GİREN İLK İSİM
Yaratıcılık etabında yarışmacılar "havuç" ve "tarçın" kullanarak tuzlu bir lezzet ortaya koymaya çalıştı. Bu yemekle ilgili kuralı açıklayan Mehmet Şef, ''Havuç ve tarçınla tatlı yapmayacaksınız. Sizden tuzlu yemek istiyoruz. Tatlı kesinlikle istemiyoruz. Bununla istediğinizi yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
En iyi tabakları çıkaran Güzide, Suna ve Eda son üçe kaldı. Üç isim arasından bir seçim yapan jüri üyeleri, Güzide'yi "All Star" sezonunun ilk ana yarışmacısı olarak belirledi.
Ana kadroya girmenin mutluluğunu yaşayan Güzide; "''Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Buna göre stratejiler geliştireceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum." dedi.
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