MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim

ANA KADROYA GİREN İLK İSİM

Yaratıcılık etabında yarışmacılar "havuç" ve "tarçın" kullanarak tuzlu bir lezzet ortaya koymaya çalıştı. Bu yemekle ilgili kuralı açıklayan Mehmet Şef, ''Havuç ve tarçınla tatlı yapmayacaksınız. Sizden tuzlu yemek istiyoruz. Tatlı kesinlikle istemiyoruz. Bununla istediğinizi yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

En iyi tabakları çıkaran Güzide, Suna ve Eda son üçe kaldı. Üç isim arasından bir seçim yapan jüri üyeleri, Güzide'yi "All Star" sezonunun ilk ana yarışmacısı olarak belirledi.