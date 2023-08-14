MasterChef All Star'da kim elendi? 13 Ağustos MasterChef'ten elenen isim

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

İkinci etap için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin verdiği sürenin sona ermesi ve şeflerin yaptığı tadım değerlendirmesi sonrasında en başarılı yemeği yapan Barbaros oldu.

Yemeği en iyi yapan isimler eleme potasından tek tek kurtulmayı başarırken son ikiye Çağatay ile Mert kaldı. İkilinin mücadelesinden galip çıkan isim Çağatay oldu. Mert, MasterChef All Star'a veda etti.