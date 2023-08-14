MasterChef All Star'da kim elendi? 13 Ağustos MasterChef'ten elenen isim

MasterChef Türkiye All Star macerası hız kesmeden devam ediyor. Eleme gecesinde yarışmacılardan koruk kullanarak yaratıcı tabaklar ortaya çıkarmaları istendi. Bölüm sonunda bir yarışmacı MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef All Star'da kim elendi? İşte 13 Ağustos 2023 tarihinde MasterChef'ten elenen isim...

MasterChef All Star'da kim elendi? 13 Ağustos MasterChef'ten elenen isim

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 13 Ağustos 2023 Pazar günkü bölümünde eleme mücadelesi verildi. Zorlu rekabetin sonunda Eray, Barbaros, Sefa, Barış, Çağatay, Eda, Mert eleme potasına kalmıştı. Peki, 13 Ağustos 2023 tarihinde MasterChef'ten kim elendi?

MasterChef All Star'da kim elendi? 13 Ağustos MasterChef'ten elenen isim - 1

'TEN KİM ELENDİ?

İkinci etap için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin verdiği sürenin sona ermesi ve şeflerin yaptığı tadım değerlendirmesi sonrasında en başarılı yemeği yapan Barbaros oldu.

Yemeği en iyi yapan isimler eleme potasından tek tek kurtulmayı başarırken son ikiye Çağatay ile Mert kaldı. İkilinin mücadelesinden galip çıkan isim Çağatay oldu. Mert, MasterChef All Star'a veda etti.

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