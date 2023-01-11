MasterChef birincilik ödülü ne? 2022-2023 MasterChef şampiyonu Metin Yavuz ne kazandı?

MasterChef Türkiye'de 2022-2023 sezonu birincisi Metin Yavuz olurken, birincilik ödülünün ne olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Peki, MasterChef birincilik ödülü ne? 2022-2023 MasterChef şampiyonu Metin Yavuz ne kazandı?

MasterChef birincilik ödülü ne? 2022-2023 MasterChef şampiyonu Metin Yavuz ne kazandı?

MasterChef Türkiye şampiyonu, dün akşam zorlu mücadelelerin ardından belli oldu. Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz finalde birden fazla etapta yarışarak lezzetli yemekler yapmaya çalıştı ve şeflerden yüksek puanlar almak için çabaladı. Gecenin sonunda yarışmanın bu seneki şampiyonu Metin Yavuz seçildi. Peki, MasterChef birincilik ödülü ne? MasterChef şampiyonu Metin Yavuz ne kazandı?

ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Yarışmacılar üçüncü ve birinciyi belirleyecek son aşamada kendi seçtikleri imza yemeklerini ortaya çıkardı. Metin'in imza tabağının adı "Şöhret", Kıvanç ise imza tabağının adını "Ada" olarak açıkladı. Kupayı getiren imza tabağı değerlendirmesi sonucunda Kıvanç'ın toplam puanı 65, Metin'in ise 70 oldu. Böylece büyük mücadelenin galibi ve 2022 MasterChef Şampiyonu Metin oldu.

MasterChef birincilik ödülü ne? 2022-2023 MasterChef şampiyonu Metin Yavuz ne kazandı? - 1

MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

Bu sene MasterChef Türkiye birincisi lüks bir otomobille ödüllendirildi. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edildi.

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