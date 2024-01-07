MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye All Star 2023 finalistleri belli oldu

MasterChef Türkiye finalinin ne zaman yapılacağı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. MasterChef Türkiye finalistleri olan Tahsin Küçük ve Esra Tokelli, finalde karşı karşıya gelecek. Peki, MasterChef finali ne zaman, saat kaçta?
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MasterChef Türkiye 2023 All Star finali için heyecanlı bekleyiş başladı.
7 Ocak 2024 Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak olan MasterChef finali, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİM OLDU?
MasterChef All Star 6 Ocak Cumartesi akşamı yarı final heyecanı ile sevenleri ile buluştu. Bölüm sonunda bir yarışmacı hayallerine veda ederken, iki yarışmacı finali garantiledi.
Tahsin, Hasan ve Esra'nın yarıştığı yarı finalde talihsiz bir şekilde elenen isim Hasan oldu. Böylelikle MasterChef finalinde yarışacak olan iki isim Tahsin ve Esra oldu.
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