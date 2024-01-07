MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye All Star 2023 finalistleri belli oldu

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİM OLDU?



MasterChef All Star 6 Ocak Cumartesi akşamı yarı final heyecanı ile sevenleri ile buluştu. Bölüm sonunda bir yarışmacı hayallerine veda ederken, iki yarışmacı finali garantiledi.



Tahsin, Hasan ve Esra'nın yarıştığı yarı finalde talihsiz bir şekilde elenen isim Hasan oldu. Böylelikle MasterChef finalinde yarışacak olan iki isim Tahsin ve Esra oldu.