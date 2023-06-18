MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Ermiş yarışmadan ayrıldı mı, neden yok?

MasterChef Türkiye'nin soın bölümünde sağlık sorunları yaşadığını belirten MasterChef Kıvanç Ermiş açıklamalarıyla dikkat çekti. Başarılı yarışmacının açıklamaları sonrasında kim olduğu sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef Kıvanç Ermiş yarışmadan ayrıldı mı?



MASTERCHEF'TE KIVANÇ ERMİŞ NEDEN YOK?



MasterChef Kıvanç Ermiş'in açıklamaları şu şekilde;



"Mental olarak biraz yoruldum. Oradan her arada elimden geldiği kadar telefonla konuşuyorum. Çünkü sadece restoran olarak değiliz, farklı organizmalar da var. Bu mutfak tarafında genelde benden dönüyor satın almalar v.s. Dünden önceki gün biraz rahatsızlık geçirdim, bu sabah da tekrarladı. Burada olmak atmosferi yaşamak için geldim.

Çok uzun bir yolunuz var, fazla sürecek tempolu yoğun sürecek. Bunu mental ve fiziksel olarak kaldırıp çok uzun zamanlar gidebileceğimi düşünmüyorum.Bunu yapımcılarla da konuştum. Teşekkür ederim dinlediler beni. Sizin de izniniz olursa burada noktalandırmak istiyorum. Sizinle olmak çok keyifliydi."

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?



Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgisi olduğunu bildiren Kıvanç Ermiş, basketbolla yakından ilgileniyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta geçirdiği sakatlık nedeniyle de sporu bırakmak zorunda kaldı.



Yaşadığı sakatlık sonrası üniversite eğitimine başlayan Kıvanç’ın kariyerinin dönüm noktası aldığı eğitim oldu.



İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş.



MasterChef 2018-2019 sezonunda yarışmıştır.