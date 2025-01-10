MasterChef Türkiye yarışmacısı Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında?

Eda Çağlayan, 1998 yılında İzmir'de doğmuş ve aslen Makedonya göçmeni bir ailenin çocuğudur. 26 yaşında olan Çağlayan, İzmir'de ikamet etmektedir. Eğitimini Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde tamamladıktan sonra pastacılık ve dekor şefliği gibi alanlarda çalışmıştır.



2024 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Eda Çağlayan, yarışmanın ana kadrosuna seçilen 12. isim olmuştur. Yarışmada gösterdiği performansla dikkat çeken Çağlayan, özellikle Makedon mutfağından sunduğu lezzetlerle beğeni toplamıştır.