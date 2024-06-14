Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? (MasterChef Türkiye yeni sezon 1. bölüm tarihi)

Kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçecek. Hayalleri ve hedefleri uğruna Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yarışmacı adayları MasterChef önlüğünü almak için ter dökecek.
MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2024 heyecanı 14 Haziran'da TV8'de başlıyor. Yarışma cuma günü 20.00'da ekranlara gelecek.
MASTERCHEF 2023 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
Geçtiğimiz sezon güçlü yarışmacılarla bir All Star sezonu gerçekleşmişti. Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan isim Esra olmuştu.
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