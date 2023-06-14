MasterChef All Star yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

Mustafa Mertcan, 1981 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi.

Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi.

Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.