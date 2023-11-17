MasterChef'e konuk olan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken kimdir?

Hakan Ülken, 5174 sayılı yasaya tabi, yaklaşık 10000 üyesi bulunan Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) Başkanı’dır.



Evli ve 3 çocuk babası olan Hakan Ülken, 04 Aralık 1978 tarihinde Aydın’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamladıktan sonra, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisansını ise Adnan Menderes Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır.



İş hayatına özel sektörde başlayan Ülken, Aydın ve Bursa'da Mühendislik, İnşaat, Konaklama, Gıda ve Laboratuvar sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.



Ülken, 2009 yılında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Meclis Üyeliğine, 2013 yılından bu yana AYTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş, 2022 yılında da tekrar güven tazelemiş olup hali hazırda;



TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği,



TOBB Genel Kurul Delegeliği,



GEKA - Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği,



Avrupa Parlamentosu Şirketler Meclisi Üyeliği (MEPE),



İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği,



Çevre Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği,



Aydın Lisesi Mezunları Derneği Üyeliği,



Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Mütevelli Heyeti Üyeliği,

Aydın Genç İş Adamları Derneği Üyeliği,



Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD)



TEMA Vakfı Aydın Temsilciliği Üyeliği,



Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeliği,



Astim Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, görevleri ve üyelikleri devam etmektedir.



Ülken ayrıca;



- TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı,



- İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği,



- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.



