MasterChef'in 2018 şampiyonu Uğur Kardaş kimdir, neden tutuklanmıştı?

NEDEN TUTUKLANDI?

Uğur Kardaş, Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı yayında söylediği sözler ve iddialar nedeniyle tutuklanmıştı .

Paylaştığı videoda gözyaşı döken Kardaş; "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor" sözleri nedeniyle önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.Paylaşımı ardından gözaltına alınan Kardaş verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu" diyerek kendisini savunmuştu.



Serbest bırakılan Uğur Kardaş, Instagram hesabından takipçilerine seslenerek, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" dedi.