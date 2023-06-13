MasterChef'te Somer Şef neden yok? Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?

SOMER ŞEF MASTERCHEF TÜRKİYE'DE NEDEN YOK?



MasterChef Türkiye yeni sezon All Star fragmanında Somer Şef'in neden yer almadığı merak ediliyor. Programın yeni sezon tanıtımında Somer Şef yerine başka bir şefin dahil olduğu gözüküyor.



Konuyla ilgili kanal tarafından Somer Şef hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.



22 YIL 6'ŞAR AY HAPSİ İSTENİYOR



Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.