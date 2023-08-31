Maviye Sürgün dizisi final mi yapıyor? Tanıtımla duyuruldu

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ile yakınlaşmalarının ardından Defne bir süre daha Çamlıkıyı’da kalacağını belirtti. Ali, Ozan’ın sıradaki hedefinin Salih olduğunu öğrendi. Bu sırada hamlesini önce yapan Ozan, Salih'in kapısına dayandı.