Maviye Sürgün dizisi final mi yapıyor? Tanıtımla duyuruldu

O3 Medya'nın 25 bölümlük "Maviye Sürgün" dizisi için erken final kararı alındı.Dizinin “Gerekirse dünyayı yakarım ben senin için” sloganıyla hazırlanan final fragmanı yayınlandı.
FİNAL TARİHİ
Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ve Gürberk Polat gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi 6 Eylül'de ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali ile yakınlaşmalarının ardından Defne bir süre daha Çamlıkıyı’da kalacağını belirtti. Ali, Ozan’ın sıradaki hedefinin Salih olduğunu öğrendi. Bu sırada hamlesini önce yapan Ozan, Salih'in kapısına dayandı.
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