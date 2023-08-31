Maviye Sürgün dizisi final mi yapıyor? Tanıtımla duyuruldu

'Maviye Sürgün' dizisi için erken final kararı alındı. Ekran macerasında 12. bölümü geride bırakan Maviye Sürgün'ün final tanıtımı izleyicilerle buluştu. Peki, Maviye Sürgün dizisi ne zaman final yapacak?

Maviye Sürgün dizisi final mi yapıyor? Tanıtımla duyuruldu

O3 Medya'nın 25 bölümlük "Maviye Sürgün" dizisi için erken final kararı alındı.Dizinin “Gerekirse dünyayı yakarım ben senin için” sloganıyla hazırlanan final fragmanı yayınlandı.

Maviye Sürgün dizisi final mi yapıyor? Tanıtımla duyuruldu - 1

FİNAL TARİHİ 

Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ve Gürberk Polat gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi 6 Eylül'de ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

Maviye Sürgün dizisi final mi yapıyor? Tanıtımla duyuruldu - 2

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ile yakınlaşmalarının ardından Defne bir süre daha Çamlıkıyı’da kalacağını belirtti. Ali, Ozan’ın sıradaki hedefinin Salih olduğunu öğrendi. Bu sırada hamlesini önce yapan Ozan, Salih'in kapısına dayandı.

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