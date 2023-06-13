Maviye Sürgün dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu: Maviye Sürgün nerede çekiliyor?

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği merakla beklenen yeni dizisi ‘Maviye Sürgün’ 12 Haziran Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana geldi. Temposu yüksek farklı hikayesiyle ön plana çıkan Maviye Sürgün, çekim yerleriyle de gündem oldu. Peki, Maviye Sürgün nerede cekiliyor?

Maviye Sürgün dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu: Maviye Sürgün nerede çekiliyor?

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu Maviye Sürgün heyecan dolu hikayesiyle dikkat çekti. Selimiye’nin büyülü atmosferinin ekrana yansıdığı dizinin ilk bölümünde; Ali (Caner Cindoruk), Defne (Damla Sönmez) ve Ozan (Serkan Altunorak) arasında yaşanacak olaylar büyük merak uyandırdı. Geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanacağının ilk ipuçları birinci bölümde verildi.

Maviye Sürgün dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu: Maviye Sürgün nerede çekiliyor? - 1

MAVİYE SÜRGÜN KADROSU

Maviye Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu; Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış yer almaktadır.

Maviye Sürgün dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu: Maviye Sürgün nerede çekiliyor? - 2

SELİMİYE NEREDE?

Selimiye, Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı mahalle. Marmaris ilçe merkezine yaklaşık 35 km uzaklıkta deniz kıyısındadır. Halkı balıkçılıkla geçinir. Türkiye'nin önde gelen yat limanlarından Sığliman koyu da Selimiye'de bulunmaktadır.

Mahallenin halkı Razgrad, Bulgaristan kökenlidir. Mahallenin adı Osmanlı padişahı I. Selim'den gelmektedir.

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