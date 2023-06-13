Maviye Sürgün dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu: Maviye Sürgün nerede çekiliyor?

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu Maviye Sürgün heyecan dolu hikayesiyle dikkat çekti. Marmaris Selimiye’nin büyülü atmosferinin ekrana yansıdığı dizinin ilk bölümünde; Ali (Caner Cindoruk), Defne (Damla Sönmez) ve Ozan (Serkan Altunorak) arasında yaşanacak olaylar büyük merak uyandırdı. Geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanacağının ilk ipuçları birinci bölümde verildi.

MAVİYE SÜRGÜN KADROSU Maviye Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu; Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış yer almaktadır. SELİMİYE NEREDE?



Selimiye, Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı mahalle. Marmaris ilçe merkezine yaklaşık 35 km uzaklıkta deniz kıyısındadır. Halkı balıkçılıkla geçinir. Türkiye'nin önde gelen yat limanlarından Sığliman koyu da Selimiye'de bulunmaktadır.



Mahallenin halkı Razgrad, Bulgaristan kökenlidir. Mahallenin adı Osmanlı padişahı I. Selim'den gelmektedir.