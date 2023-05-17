Maviye Sürgün dizisinin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Maviye Sürgün dizisine dair ilk ayrıntılar

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCU KADROSU

SAT komandosu Ali’nin (Caner Cindoruk), fırtınadan kurtardığı Defne (Damla Sönmez) ile yollarının kesiştiği tanıtımda ikilinin hikayesinin seyri merak uyandırıyor. Defne’nin (Damla Sönmez) gizemli hali Ali’nin (Caner Cindoruk) şüphelerini üzerine çekerken ortaya çıkan Ozan’ın (Serkan Altunorak) dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Dizinin çekimleri Marmaris’in masalsı atmosferinde gerçekleştiriliyor.

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU

Maviye Sürgün dizisinin hikayesi ise kısaca şöyle; uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

