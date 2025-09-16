Mehmed Fetihler Sultanı'nda Deli Lütfi'yi canlandıran isim belli oldu

Miray Yapım imzalı dev bütçeli dönem dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı" kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Serhat Kılıç, “Mehmed Fetihler Sultanı”na Deli Lütfi karakteriyle dahil oldu. Deli Lütfi hem “deli” hem de “molla” kimliğiyle dikkat çeken özel bir karakter.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?



8 Temmuz 1975’te Ankara’da doğan, aslen Malatyalı olan Serhat Kılıç, 1994’te Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü burslu kazanarak 1998’de yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. İlk profesyonel oyunu 1998’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Kayıplar oldu. Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatrolarında görev yaptı, ayrıca tiyatro eğitmenliği ve yönetmenlik üstlendi.



2005’te Hacettepe Üniversitesi’nde Reji yüksek lisansını tamamladı ve Atatürk Üniversitesi’nde ders verdi. 2008’de İstanbul’a yerleşerek Tiyatro Dot, BKM ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahne aldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’ne aday gösterildi.



2012’de Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı prodüksiyon şirketini kurdu. 2014’te Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminde “İmam Hamdi” rolünü canlandırarak SİYAD Ödülleri’nde aday oldu. Aynı yıl “Okul Serhat Kılıç” adlı sanat eğitim kurumunu hayata geçirdi.