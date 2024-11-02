Mehmet Akdağ MasterChef Türkiye'ye konuk oldu (Şef Mehmet Akdağ kimdir, nereli?)
Şef Mehmet Akdağ MasterChef Türkiye'ye konuk oldu. Mehmet Akdağ’ın kaleme aldığı 7 Mehmet isimli kitap 2023 yılında dünyanın en iyi restoran kitabı seçilmişti. Peki, Şef Mehmet Akdağ kimdir, nereli?
Mehmet Akdağ aslen Antalyalı’dır. 1983 yılında dünyaya gelen Akdağ, 1937 yılında kurulan 7 Mehmet Restaurant'ın 3. kuşak temsilcisidir.
Türkiye’de ve dünyada Akdeniz mutfağını yakından tanıtan Akdağ, geleneksel lezzetler konusunda uzmandır. Restaurant’ın üçüncü kuşak temsilcisi olan Mehmet Akdağ, mekanın işletmecisi ve baş aşçısıdır.
Mehmet Akdağ'ın adını aldığı dedesi Mehmet, Atatürk'ün aşçılarından olan Hacı Hasan'ın çırağıydı. Mehmet Akdağ’ın kaleme aldığı 7 Mehmet isimli kitap 2023 yılında dünyanın en iyi restoran kitabı seçilmiştir.
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