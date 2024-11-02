Mehmet Akdağ MasterChef Türkiye'ye konuk oldu (Şef Mehmet Akdağ kimdir, nereli?)

Mehmet Akdağ aslen Antalyalı’dır. 1983 yılında dünyaya gelen Akdağ, 1937 yılında kurulan 7 Mehmet Restaurant'ın 3. kuşak temsilcisidir.

Türkiye’de ve dünyada Akdeniz mutfağını yakından tanıtan Akdağ, geleneksel lezzetler konusunda uzmandır. Restaurant’ın üçüncü kuşak temsilcisi olan Mehmet Akdağ, mekanın işletmecisi ve baş aşçısıdır.

