Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında?

Tiyatro ve sinema filmi oyuncusu, müzisyen Mekin Sezer, 1989, İstanbul doğumlu. Ünlü oyuncu Ahmet Mekin’in torunudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü mezunu. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra sinema filmleri ve dizi filmlerde oynamakta, ayrıca müzikle ilgilenmektedir. Davul, bağlama, gitar ve piyano çalabilmektedir.



Mekin Sezer, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Mekin Sezer, Hayatla Barış, Hava Muhalefeti, Aykut Enişte 2 ve Eltilerin Savaşı gibi filmlerde yer almıştı.