Melisa Döngel (Aylin) "Kirli Sepeti'"ne devam edecek mi?

MedYapım’ın pazar akşamları yayımlanan dizisi Kirli Sezon sezon finalinin ardından ayrılıklar yaşanmıştı. Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu’nun yazdığı sevilen dizide Halil İbrahim Ceyhan’ın ardından Melisa Döngel’in hikâyesinin devam edip etmeyeceği merak edilmişti.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aylin karakterine hayat veren Melisa Döngel ağustos sonunda sete çıkacak olan dizide oynamaya devam edecek. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği diziye yeni karakterler de girecek. Öte yandan Melisa Döngel, yeni sezonda da “Hudutsuz Sevda”nın kadrosunda yer alacak olan Burak Sevinç ve usta aktör Fikret Kuşkan’la “Güzel” adlı sinema filminde başrol oynayacak.