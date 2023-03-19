Merakla beklenen Yüz Yıllık Mucize'nin afişi yayınlandı

Star’ın yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize’nin yayın tarihi belli oldu. Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken dizi, seyirciyle ilk kez 23 Mart Perşembe akşamı Star ekranlarında buluşacak.



Merakla beklenen dizinin Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’nun yer aldığı afişi bugün yayınlandı.



Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ilgili ayrıntılar belli oldu: Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Haberi Görüntüle OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.



İlgi çekici hikayesiyle ‘Yüz Yıllık Mucize’, Perşembe akşamları Star’da!