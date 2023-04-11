Merve Yıldırım kimdir? Sevgilisi Fahri Güneş hakkında bilgiler

FAHRİ GÜNEŞ KİMDİR?



Fahri Güneş 27 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Fahri Güneş ilk okul yıllarından beri bir çok spor dalıyla ilgilendi. Uzun yıllar futbol oynadıktan sonra, lise yıllarında ‘’bodybuilding’’ ile tanıştı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra modellik sektörüne girdi ve bir çok marka ile çalıştı.



Ardından Müjdat Gezen ve Cüneyt Sayıl’dan oyunculuk eğitimi almaya başladı. Vücut geliştirmeye başladıktan uzun yıllar sonra 2021 yılında ‘’Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’’na katılmış ve ilk yarışması olmasına rağmen Men’s Physique kategorisinde şampiyon ve şampiyonalar şampiyonu oldu. Aynı yıl içerisinde İspanya’da 103 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen ‘’Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası’’nda kendi kategorisinde dereceye girerek 6.lık elde etti.



