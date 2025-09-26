Metehan Şahiner Mehmed:Fetihler Sultanı'nın Pedri'si oldu

METEHAN ŞAHİNER KİMDİR?



Tiyatro ve dizi film oyuncusu Metehan Şahiner 7 Kasım 1992 tarihinde Erzurum 'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Metehan Şahiner oyunculuğa lise yıllarında başladı. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun kadrolu oyuncusudur.



Ahmet Metehan Şahiner, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren Unutma Beni, Beni Affet, Kuruluş: Osman, İlginç Bazı Olaylar, Alparslan: Büyük Selçuklu, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi çeşitli dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.