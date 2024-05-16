Metin Akdülger (Atilla) Sandık Kokusu'ndan ayrılacak mı?

"Sandık Kokusu" dizisi çarşamba akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yeni sezonda da devam edecek olan Uğur Yücel ile Demet Akbağ’ı da yıllar sonra aynı projede buluşturmuştu. Fenomen dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor.

NASIL VEDA EDECEK?



Birsen Altuntaş'ın berine göre, dizinin Atilla’sı Metin Akdülger “Sandık Kokusu”na veda edecek. Dizinin 23. Bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan gitmesini istiyor. Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.