Milyoner yarışmacısı Eyüp İşler kimdir? 5 milyonluk soru için yarışacak

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Eyüp İşler, peş peşe verdiği cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Başarısıyla takdir toplayan Eyüp İşler'in hayatına dair bilgiler merak edildi. Peki, Milyoner yarışmacısı Eyüp İşler kimdir?

Milyoner yarışmacısı Eyüp İşler kimdir? 5 milyonluk soru için yarışacak

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyüp İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti. Başarılı eğitim hayatının yanına birçok hobi sığdırdığını ifade eden genç yarışmacı, sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini dile getirdi.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA DERECE YAPTI

Eyüp İşler'in baraj sorusunu geçene kadar saklamak istediği bilgiyi ise yanında gelen arkadaşı Edip Demir ortaya çıkardı. Edip Demir, "Eyüp mütevaziliğinden dolayı anlatmıyor ama iki sene üniversite sınavına girip ilk 100 derecesini yapamadığı için üçüncü kez sınava girdi. Sonunda 49. oldu" sözlerini kullandı.

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