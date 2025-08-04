Mine Kılıç Uzak Şehir dizisinden ayrılacak mı?

"Uzak Şehir" dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken sosyal medyada da çeşitli iddialar ortaya atıldı. Mardin’de çekilen Ayna Yapım imzalı dizinin yeni sezonunda hikâyenin nasıl şekil alacağıyla ilgili tahminler yapılırken dizi kulislerinden sızan bir bilgi dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk sezonda Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya (Sinem Ünsal) aşkının en büyük engellerinden Mine’ye hayat veren Mine Kılıç, yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı. Bu durum başarılı oyuncunun “Uzak Şehir”den ayrılacağı söylentisini güçlendirdi. Bir diğer kulis bilgisi de Kılıç’ın yeni sezonun ilk bölümlerinde rol alıp daha sonra projeden ayrılacağı yönünde…