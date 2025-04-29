Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor mu?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizi ikinci sezonunu 63. bölümde tamamlayacak ve üçüncü sezonda "Halo" kod adıyla yeni bir konseptle yoluna devam edecek. Bu değişiklik kapsamında, Miray Daner'in diziden ayrılması planlanıyor.​ Dizinin yeni sezonunda, Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı "Halil İbrahim" karakterinin hikâyesine odaklanılması ve kadroya yeni oyuncuların dahil edilmesi bekleniyor.