Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan ayrılıyor mu?
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle Hudutsuz Sevda ve Miray Daner gündem oldu. “Hudutsuz Sevda”nın Zeynep’i Miray Daner’in sezon finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi.
Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı "Hudutsuz Sevda" dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizide 'Zeynep Leto' karakterine hayat veren Miray Daner'in, sezon finaliyle birlikte projeye veda edeceği bildirildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizi ikinci sezonunu 63. bölümde tamamlayacak ve üçüncü sezonda "Halo" kod adıyla yeni bir konseptle yoluna devam edecek. Bu değişiklik kapsamında, Miray Daner'in diziden ayrılması planlanıyor. Dizinin yeni sezonunda, Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı "Halil İbrahim" karakterinin hikâyesine odaklanılması ve kadroya yeni oyuncuların dahil edilmesi bekleniyor.
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