Mucize Aşk filminin oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Mucize Aşk filminin kadrosu ve konusu

Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Mucize Aşk filmi başrollerinde yine Mahsun Kırmızıgül yer alıyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Mert Turak, Fikret Kuskan, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekildiği dönemde gişede başarı sağlayan film, İzmir (Foça) ve Kars'tan görüntüler içeriyor.

MUCİZE AŞK FİLMİNİN KONUSU

Doğu nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri birbir gerçekleştirir.