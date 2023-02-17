Müge Anlı ekrana dönüş tarihini açıkladı: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Anlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Perşembe günü başlayacak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim. Gelen yardım ve ihtiyaç taleplerini karşılamak için biz yine ekran arkasında işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.