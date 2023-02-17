Müge Anlı ekrana dönüş tarihini açıkladı: Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 16 Şubat Perşembe sabahı çıkacağı bilgisi verilmişti ancak programın ekrana dönüş tarihinde değişiklik yapıldı. Müge Anlı erteleme kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle ekranlarda olacak.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Anlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Perşembe günü başlayacak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim. Gelen yardım ve ihtiyaç taleplerini karşılamak için biz yine ekran arkasında işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.