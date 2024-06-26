Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi merak konusu oldu. Gündüz kuşağında hafta içi her gün Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bayram tatili ardından 24 Haziran Pazartesi günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Müge Anlı programının 28 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak yaz tatili sürecine girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sene 23 Haziran'da sezon finali yapan program yeni sezona da 4 Eylül'de başlamıştı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Türk sunucu ve gazeteci Müge Anlı Yüzbaşıoğlu 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.