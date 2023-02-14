Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekrana dönüş tarihi belli oldu



ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in izleyici karşısına çıkacağı açıkladı.

Ünlü sunucu, 16 Şubat Perşembe sabahı ekranda olacağını duyurdu.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yayın tarihini açıklayan Müge Anlı, "Yaşanılan deprem felaketinden dolayı derin acımız sürerken, kalbimiz ve tüm imkanlarımızla depremzedelerimizin yanında olmak üzere çalışıyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın aram kurtarma çalışmalarının devam ettiği bugünlerde ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Bu nedenle kaal yöneticilerimiz çarşamba gecesi planlanan yardım gecesi sonrası yayına başlama isteğimizi uygun gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hayırseverlerin gönlüne göre versin" dedi.

