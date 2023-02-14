Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekrana dönüş tarihi belli oldu

Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken televizyon kanalları da deprem özel yayınına geçti. Bu sebeple ekranlara gelmeyen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in izleyici karşısına çıkacağı tarihi Müge Anlı sosyal medyadan açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekrana dönüş tarihi belli oldu


ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan ' ile Tatlı Sert'in izleyici karşısına çıkacağı açıkladı.

Ünlü sunucu, 16 Şubat Perşembe sabahı ekranda olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yayın tarihini açıklayan Müge Anlı, "Yaşanılan felaketinden dolayı derin acımız sürerken, kalbimiz ve tüm imkanlarımızla depremzedelerimizin yanında olmak üzere çalışıyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın aram kurtarma çalışmalarının devam ettiği bugünlerde ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Bu nedenle kaal yöneticilerimiz çarşamba gecesi planlanan yardım gecesi sonrası yayına başlama isteğimizi uygun gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hayırseverlerin gönlüne göre versin" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekrana dönüş tarihi belli oldu - 1

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