Müge Anlı yayın tarihi belli oldu: Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, Müge Anlı eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Müge Anlı yayın tarihi belli oldu: Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?

28 Haziran'da sezon finali yapan ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.

Müge Anlı yayın tarihi belli oldu: Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? - 1

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

28 Haziran'da sezon finali yapan ile Tatlı Sert programı 2 Eylül Pazartesi ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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