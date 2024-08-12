Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haziran ayında bir sezonu daha geride bırakmıştı. 28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

" ile Tatlı Sert" yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? - 1 +

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

28 Haziran Cuma günü sezon finali veren ile Tatlı Sert programının ekranlara ne zaman döneceği merak konusu oldu. Geçen yıl eylül ayında yeni sezonu başlayan "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in bu yıl da benzer bir tarihte ekranlara dönmesi bekleniyor.

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